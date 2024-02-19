"Какая красивая невеста!": Фариза Ескермес восхитила фанатов и коллег свадебными образами
Опубликовано:
Казахстанская актриса Фариза Ескермес, наиболее известная по сериалу "Мошенники", примерила несколько свадебных платьев и восхитила своих фанатов и коллег, передает NUR.KZ.
Не так давно Фариза Ескермес получила предложение руки и сердца на Мальдивах.
"Экспериментируем по мейку и образу. Подготовка к свадьбе началась за полгода вперед", - отметила Фариза.
Она разместила видео, на котором запечатлелась в разных свадебных платьях. Фанаты отметили, что все наряды ей к лицу.
Индира Едильбаева, Ayree, Жазира Еркин и другие представительницы шоу-бизнеса оставили свои восторженные комментарии. К ним присоединились и другие подписчики.
"Какая красивая невеста!", "Тебе так идет", "Боже, просто слов нет!", "Самая красивая и нежная наша", "Шикарная", - написали они.
Мы также писали, что Фаризу Ескермес пристыдили за видео из отеля, где она отметила День влюбленных с женихом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061725-kakaya-krasivaya-nevesta-fariza-eskermes-voshitila-fanatov-i-kolleg-svadebnymi-obrazami/