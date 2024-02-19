"Какая красивая невеста!": Фариза Ескермес восхитила фанатов и коллег свадебными образами

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, наиболее известная по сериалу "Мошенники", примерила несколько свадебных платьев и восхитила своих фанатов и коллег, передает NUR.KZ.

Не так давно Фариза Ескермес получила предложение руки и сердца на Мальдивах.

"Экспериментируем по мейку и образу. Подготовка к свадьбе началась за полгода вперед", - отметила Фариза.

Она разместила видео, на котором запечатлелась в разных свадебных платьях. Фанаты отметили, что все наряды ей к лицу.

Индира Едильбаева, Ayree, Жазира Еркин и другие представительницы шоу-бизнеса оставили свои восторженные комментарии. К ним присоединились и другие подписчики.

"Какая красивая невеста!", "Тебе так идет", "Боже, просто слов нет!", "Самая красивая и нежная наша", "Шикарная", - написали они.

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