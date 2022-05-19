"Абсолютно невероятно": Дипика Падуконе продемонстрировала эффектные образы в Каннах

Дипика Падуконе. Фото: instagram.com/deepikapadukone

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе вновь поразила своими эффектными нарядами на Каннском кинофестивале. Дипика заслуженно считается одной из самых стильных звезд Болливуда, а ценители моды отмечают ее тонкий вкус, передает NUR.KZ

Для выхода на красную дорожку 36-летняя Дипика, вошедшая в этом году в состав жюри кинофестиваля, выбрала традиционное сари, расшитое пайетками. В необычном макияже Дипики был сделан акцент на ее прекрасные глаза. Образ завершили массивные серьги, кольца и диадема.

"Сари - это история, которую я никогда не перестану рассказывать. Неважно, где мы находимся в мире, у него есть свое место, сказал Сабьясачи Мукерджи (известный индийский дизайнер - прим. ред.), и я не могу не согласиться!" - написала Дипика в Instagram.

Поклонники остались без ума от колоритного образа модели.

"Абсолютно невероятно", "Ты превосходно выглядишь в сари", "Умопомрачительно", "Как можно быть такой красивой", "Гордимся вами", "Великолепна", - отметили поклонники.

Дипика показала еще два своих наряда, предназначенных для Каннского фестиваля. Она примерила роскошное мини-платье с высокими сапогами. Для этого образа Дипика выбрала неброский макияж и легкие локоны.

Другой ее образ был не менее великолепен. Брючный костюм от индийского дизайнера Сабьясачи Мукерджи подчеркнул стройность и грацию актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970091-absolyutno-neveroyatno-dipika-padukone-prodemonstrirovala-effektnye-obrazy-v-kannah/