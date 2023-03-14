"Сама элегантность": Дипика Падуконе появилась на премии "Оскар" в эффектном образе

Дипика Падуконе. Фото: instagram.com/deepikapadukone

Индийская актриса и известная модель Дипика Падуконе появилась на 95-й церемонии вручения премии "Оскар" в эффектном вечернем платье. Фото Дипика разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Дипика Падуконе была неотразима в роскошном черном платье со спущенными плечами от Louis Vuitton. Образ индийской кинодивы получил высокую оценку ее фолловеров со всего мира.

Под фото, которые Дипика разместила в своем Instagram-аккаунте, появились многочисленные комментарии. Отметим, что в этой социальной сети 37-летняя модель имеет около 73 миллионов подписчиков.

"Оглушительно", "Какой прекрасный образ", "Захватывающе", "Красавица", "Королева", "Сама элегантность", "Как трофей кинофестиваля", "Леди Индии, великолепна, как всегда", "Ух ты! Глаз не оторвать", - отреагировали фанаты.

Ранее мы писали, что Дипика Падуконе продемонстрировала эффектные образы в Каннах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012775-sama-elegantnost-dipika-padukone-poyavilas-na-premii-oskar-v-effektnom-obraze/