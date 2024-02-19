"Как тут не влюбиться?": Асель Сагатова примерила весенний образ (видео)
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Казахстанская актриса Асель Сагатова, звезда фильмов "Рэкетир", "Мy love is Aisulu", "Бишарашки", показала новый образ - она появилась в оригинальном комплекте, передает NUR.KZ.
Асель появилась в эффектной черной блузке с открытыми плечами и белой ажурной юбке. Нежный образ актрисы дополнило оригинальное украшение на шее, легкий макияж и укладка.
"С нетерпением жду весны. Что-то холодно мне нынче", - написала актриса.
"А мне холодно, если ты один день не выложишь фото или видео в Инстаграм, так что не теряйся, а то я замерзну", "Что за конфетка", "Очаровательная", "Прекрасная Асель", "Бриллиантовая королева", "Как же тут не влюбиться?" - написали ей фолловеры.
Ранее Сагатова восхитила Сеть ретро-образом. Она также призналась, что готова на любые эксперименты с внешностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061730-kak-tut-ne-vlyubitsya-asel-sagatova-primerila-vesenniy-obraz-video/