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"Чувствую себя героиней нового фильма": Асель Сагатова восхитила Сеть ретро-образом

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Асель Сагатова показалась подписчикам Instagram в новом образе в стиле ретро. Казахстанская актриса собрала множество положительных комментариев от поклонников, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Бишарашки" и "Ирония любви" примерила модный аутфит от популярного французского бренда. Из-под коричнего свитера проглядывала белая футболка. Образ завершила длинная серая юбка и туфли на небольшом каблуке.

"На этих фотоснимках чувствую себя героиней нового фильма - романтичного, душевного, теплого", - так прокомментировала свой образ сама Сагатова.

Поклонники оценили очередное модное перевоплощение любимой актрисы.

"Наша звезда Асель Сагатова, сверкай ярче, мы любим тебя очень", "Какая у вас потрясающая улыбка, невольно сам начинаешь улыбаться", "Какая красивая! Все стили идут, в любом амплуа", "Ретро-стиль от красавицы Асель - просто супер", - расхвалили Сагатову в комментариях.

Недавно 38-летняя казахстанская звезда появилась в необычном образе и заявила, что готова побриться налысо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060519-chuvstvuyu-sebya-geroiney-novogo-filma-asel-sagatova-voshitila-set-retro-obrazom/

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