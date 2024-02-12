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Айым Сейтметова поделилась ярким фото в купальнике

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Айым Сейтметова
Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова показала в своем Instagram-аккаунте фото в купальнике, снятые во время отдыха. Молодая мама получила комплименты подписчиков, передает NUR.KZ.

Месяц назад Айым показала, как прошел ее отдых с мужем и дочерью, а также бабушкой маленькой Томирис в Таиланде.

Актриса снова выложила солнечные фото, сделанные в бассейне. На них она запечатлелась в черном слитном купальнике и солнцезащитных очках с кокосом в руках. Актриса ослепила своих фанатов очаровательной улыбкой и зарядила их позитивом.

"Drake & Lykke Li - A little bit. На повторе! Старый, малоизвестный трек, но такой любимый", - написала она.

Подписчики назвали молодую маму красоткой и щедро одарили "лайками" и "красными сердечками".

Недавно Айым заявила о неприятных переменах в жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060508-ayym-seytmetova-podelilas-yarkim-foto-v-kupalnike/

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