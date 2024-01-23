"Выбили меня из колеи": Айым Сейтметова заявила о неприятных переменах в жизни

Блогерша и актриса Айым Сейтметова готовится сообщить фанатам неприятные новости. Казахстанская звезда вышла в истории Instagram и сообщила, что в ее жизни творятся неприятные перемены, передает NUR.KZ.

Айым Сейтметова, вернувшись с отдыха в Таиланде, объявила, что в ее жизни происходят изменения, причем, увы, не самые позитивные.

"Сейчас в моей жизни творятся неприятные перемены, изменения, которые выбили меня из колеи. Произошло это еще в Таиланде", - пишет блогерша.

Что именно происходит в ее жизни, Айым не уточнила, но судя по всему, беспокоит это ее уже не первый день. Айым отметила, что о происходящем не знает не только ее аудитория, но и ее семья.

"От стресса у меня не уходит краснота уже третьи сутки", - написала Сейтметова, показав фото лица.

Айым Сейтметова. Скрин: instagram.com/aiymsm

Айым пообещала быть честной с подписчиками и рассказать о случившемся, но чуть позже.

"Я не буду скрываться или делать вид, что все хорошо. Но я еще никогда не была так уверена в своем решении", - таинственно написала Сейтметова. Поклонникам творчества девушки остается лишь гадать, что произошло.

Накануне Айым Сейтметова сравнила себя с Ким Кардашьян на фотографиях с заграничного отдыха.