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"Такие классные": Айым Сейтметова показала яркие семейные фото с отдыха в Таиланде

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Айым Сейтметова
Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова выложила в Instagram семейные фото с отдыха в Таиланде. Молодая мама похвасталась стройной фигурой в купальнике, передает NUR.KZ.

"Сочная фотокарточка с Тая", - отметила она.

На снимках актриса запечатлелась с мужем и маленькой дочерью. Члены семьи сидят на пляже и наслаждаются солнечными лучами. На втором фото Айым демонстрирует фигуру в купальнике у моря. На фото можно также увидеть бабушку маленькой Томирис.

"Классные фоточки", "Прям огонь", "Красотка", "Красивая мама, красивая Айым", "Завидую белой завистью! Желаю хорошего отдыха", "Хотская фигура", "Кайфуши", "Будьте счастливы вместе", "Тамося так выросла", "Прям как будто вырезки из фильма", "Такие классные", - отреагировали фанаты.

Напомним, весной 2022 года Айым Сейтметова впервые стала мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055743-takie-klassnye-ayym-seytmetova-pokazala-yarkie-semeynye-foto-s-otdyha-v-tailande/

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