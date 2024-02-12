"Две королевы": Наоми Кэмпбелл и Дженнифер Лопес запечатлелись в Дубае (фото)

Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл и американская поп-дива и актриса Дженнифер Лопес сфотографировались на открытии нового курорта в Дубае. Поклонники назвали звезд "королевами", передает NUR.KZ.

Наоми и Джей Ло пересеклись на открытии нового курорта в Дубае. Топ-модель надела изысканное черное приталенное платье, завершив образ роскошным колье. Джей Ло была в блестящем концертном костюме, поверх которого набросила меховую шубку.

"До чего же прекрасная ночь с изысканными блюдами от знаменитых шеф-поваров, танцами под музыку от Марка Ронсона и Идриса Эльбы, а также специальным выступлением от моей девочки Дженни", - написала Кэмпбелл под фотографиями со звездной коллегой.

Подписчики явно не ожидали совместных фотографий див, а потому были изрядно удивлены.

"Уау!", "Это настоящее ЗОЛОТО", "Две королевы", "Это фото кричит "Вы не можете сидеть с нами", "Правят этим миром", - написали в комментариях.

В конце прошлого года Наоми посетила Саудовскую Аравию и восхитила Сеть, появившись в полупрозрачном платье. Джей Ло недавно появилась на показе мод французского бренда в уникальном пальто - его сделали специально для певицы из семи тысяч лепестков роз.