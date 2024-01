Дженнифер Лопес удивила уникальным пальто из семи тысяч лепестков роз (фото)

Дженнифер Лопес появилась на показе одного из французских брендов в уникальном наряде - 54-летняя певица и актриса надела пальто, сделанное из семи тысяч лепестков роз, передает NUR.KZ.

Аутфит, выбранный Дженнифер Лопес для показа мод, казался простым, но стильным - белая водолазка с вышивкой, черные леггинсы и пояс с замочком. Образ завершила прическа с эффектом мокрых волос.

Однако, достаточно всего лишь одной детали, чтобы финальный образ получился необычным и уникальным. Специально для Джей Ло модельер и дизайнер Дэниел Розберри создал уникальное пальто из лепестков роз.

"Пальто из семи тысяч настоящих лепестков роз, сохраняющих свежесть и живость благодаря сахарной воде, также известной как нектар колибри. Создано специально для меня", - написала 54-летняя звезда кино и музыки.

Поклонники были искренне удивлены необычным нарядом кумира.

"Нереальный жакет. Кажется, парфюм здесь не пригодится", "Дива", "Одета лучше всех", - пишут в комментариях.

Ранее Дженнифер также не упустила возможности напомнить поклонникам о выходе первого за 10 лет студийного альбома и музыкального фильма, посвященного их отношениям с актером Беном Аффлеком.

"Взволнована этим путешествием в свою новую эру "сердец и цветов"... "This Is Me... Now" выйдет 16 февраля", - написала Лопес.

Недавно артистка удивила поклонников вечерним нарядом - она надела красное платье без бюстгальтера.