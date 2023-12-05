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"Прозрачный" образ Наоми Кэмпбелл в Саудовской Аравии восхитил Сеть

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Наоми Кэмпбелл стала гостьей гала-вечера "Женщины в кино" в аравийской Джедде. Для торжества супермодель выбрала прозрачное платье, которое собрало комплименты в Instagram, передает NUR.KZ.

Наоми Кэмпбелл прилетела в Саудовскую Аравию, чтобы принять участие в кинофестивале. 53-летняя топ-модель посетила несколько мероприятий, в том числе и гала-вечер под названием "Женщины в кино".

В качестве наряда звезда выбрала прозрачное приталенное платье телесного цвета с вышивкой и белым прозрачным подолом. Фотографии, а также видео с гала-ужина Наоми опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Элегантный вечерний наряд пришелся по вкусу поклонникам Наоми - комментарии под публикацией заполнены сердечками и восторженными откликами.

Совсем недавно 53-летняя Кэмпбелл снялась обнаженной для рекламы бренда - тело супермодели украшали лишь шипы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049207-prozrachnyy-obraz-naomi-kempbell-v-saudovskoy-aravii-voshitil-set/

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