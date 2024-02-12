"Самая стильная казашка": Дамеля Sweet появилась в ярких и модных аутфитах (видео)

Казахстанская блогерша и актриса Дамеля Sweet показала несколько ярких и модных аутфитов в соцсети. Подписчики назвали ее "самой стильной казашкой", передает NUR.KZ.

В коротком видео Дамеля появилась в нескольких ярких образах на разные случаи жизни - все они запомнились ее подписчикам, которые отметили ее уверенную походку и стиль.

"Походка Дамели", "Уау", "Не устаю на тебя смотреть", "Красотка, восхищаюсь", " Все цвета к вам лицу", "Самая стильная казашка", "Она превосходна", "Сногсшибательная", "Эффектная моя", "Лучшая", - написали ей пользователи Instagram.

Недавно Дамеля Sweet показала свой отдых в Дубае, намекнув на то, что ее статус еще не изменился - она еще не замужем. Ее пляжные фото собрали комплименты фанатов. Девушка отметила, что она "сама себе папик".