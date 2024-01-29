"Без бриллианта на пальце": завидная невеста Дамеля Sweet показала, как отдыхает в Эмиратах
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Дамеля Sweet продолжает делиться фотографиями и видео со своего отдыха в Дубае. Казахстанская блогерша и актриса также прокомментировала свой статус незамужней девушки, передает NUR.KZ.
Дамеля Sweet продолжает красиво отдыхать в солнечном Дубае. Блогерша опубликовала пост, в котором собрала самые яркие фотографии в разных образах, сделанные за период пребывания в Эмиратах.
Эффектные вечерние платья, драгоценности, отель премиум-класса, люксовое авто - эстетика Дамели остается неизменной. Пока неизменным остается и ее статус незамужней девушки - однако, блогерша решила это прокомментировать.
"Без бриллианта на пальце, но с бриллиантовым сердцем", - подписала публикацию Дамеля.
Судя по всему, нынешний стиль жизни блогера-миллионника ее полностью устраивает. Она также показала подписчикам видео, на котором широко улыбается на фоне танцующих фонтанов.
"То самое чувство, когда ты обрела себя", - пишет Дамеля.
Недавно Дамеля Sweet баловала подписчиков своего блога пляжными фото из Дубая. "Сама себе папик", - отметили тогда в комментариях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058043-bez-brillianta-na-paltse-zavidnaya-nevesta-damelya-sweet-pokazala-kak-otdyhaet-v-emiratah/