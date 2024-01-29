"Без бриллианта на пальце": завидная невеста Дамеля Sweet показала, как отдыхает в Эмиратах

Дамеля Sweet продолжает делиться фотографиями и видео со своего отдыха в Дубае. Казахстанская блогерша и актриса также прокомментировала свой статус незамужней девушки, передает NUR.KZ.

Дамеля Sweet продолжает красиво отдыхать в солнечном Дубае. Блогерша опубликовала пост, в котором собрала самые яркие фотографии в разных образах, сделанные за период пребывания в Эмиратах.

Эффектные вечерние платья, драгоценности, отель премиум-класса, люксовое авто - эстетика Дамели остается неизменной. Пока неизменным остается и ее статус незамужней девушки - однако, блогерша решила это прокомментировать.

"Без бриллианта на пальце, но с бриллиантовым сердцем", - подписала публикацию Дамеля.

Судя по всему, нынешний стиль жизни блогера-миллионника ее полностью устраивает. Она также показала подписчикам видео, на котором широко улыбается на фоне танцующих фонтанов.

"То самое чувство, когда ты обрела себя", - пишет Дамеля.

Недавно Дамеля Sweet баловала подписчиков своего блога пляжными фото из Дубая. "Сама себе папик", - отметили тогда в комментариях.