Флешмоб воспоминаний: Ксения Собчак показала себя в 21 год (фото)

Ксения Собчак решила присоединиться к участникам популярного в соцсетях флешмоба и тоже показала, как выглядела в 21 год. Телеведущая выложила сразу несколько архивных снимков, передает NUR.KZ.

В Сети придумали новый способ поностальгировать - пользователи поднимают архивы и выкладывают фотографии себя 21-летних. Ксения Собчак решила не отставать от трендов и выложила в Instagram сразу десяток архивных снимков.

Кадры отдают вайбом 00-х: стразы и леопардовый принт, меха и яркие цвета - все это перенесло подписчиков телеведущей в период, когда она была звездой реалити "Блондинка в шоколаде" и вела светскую жизнь в стиле Пэрис Хилтон.

"Флешмоб "21 год" погрузил в воспоминания. Как говорится, жизнь прожить - не поле перейти", - написала Ксения под фотографиями.

Подписчики оставили множество "лайков" и комментариев, отметив, что Собчак была "иконой того времени".

"Мне очень нравится внешность Ксении, ну просто такая харизма, такая порода, такая красота", "Олды, помните программу "Блондинка в шоколаде"?, "Московская Пэрис Хилтон", "Мне еще очень нравится стиль этих rnb времен", "Помню, как я восхищалась этой крутой, модной и дерзкой девушкой", "Она задавала стиль", "Ксюш, ты икона того времени", - пишут поклонники.

Недавно Ксения Собчак радикально сменила имидж для съемки.

Бывшему коммерческому директору медиахолдинга телеведущей запросили восемь лет по делу о вымогательстве.