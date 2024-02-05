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"Лет на 10 моложе стала": Собчак кардинально сменила имидж

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Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак кардинально сменила имидж - телеведущая распрощалась с блондом и стала брюнеткой. Подписчики в соцсети, оценивая ее преображение, разделились во мнениях, передает NUR.KZ.

"Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела - стала! Как вам?" - спросила она своих подписчиков.

Ксения разместила фото, на котором запечатлелась в новом имидже. Пользователи соцсети оставили свои многочисленные комментарии под фото.

"Мне кажется, так даже лучше", "Людмила Прокофьевна", "Сколько тут фотошопа!", "Такой образ вам тоже идет. В вас, Ксения, есть индивидуальность, вас ни с кем не перепутаешь", "Намного лучше, минимум на 10 лет моложе стала", "Это нужно оценивать вживую, а не через кучу фильтров", "Ну вот другое дело!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059091-let-na-10-molozhe-stala-sobchak-kardinalno-smenila-imidzh/

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