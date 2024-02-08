Бывшему коммерческому директору медиахолдинга Ксении Собчак запросили восемь лет по делу о вымогательстве

Прокурор запросил восемь лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору медиахолдинга «Осторожно Media» Ксении Собчак Кириллу Суханову, которого обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Фигурантов этого же дела, авторов телеграм-канала «Тушите свет» — бывшего главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Life Тамерлана Бигаева — прокуратура потребовала приговорить к 7,5 годам колонии строгого режима.

Кирилл Суханов и Ариан Романовский находятся в СИЗО с октября 2022 года, в ноябре того же года арестовали и Тамерлана Бигаева.

По версии следствия, Суханов требовал у главы «Ростеха» деньги за так называемый «блок на негатив» (гарантию неупоминания каналом негативной информации о той или иной персоне или компании) в телеграм-канале «Тушите свет».

Суханов был задержан при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей главы госкорпорации в ресторане Regent, который находится в гостинице «Арбат» в центре Москвы.

По данным «Медиазоны» (внесена в реестр «иноагентов»), он заявил в суде, что готов принести публичные извинения потерпевшим и признать вину в получении 800 тыс. рублей.

При этом сразу после решения суда об аресте Суханова Ксения Собчак назвала уголовное дело облавой на редакцию ее СМИ — «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать». «Ему пытаются приписать вымогательства. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради бога, Чемезов?» — написала она в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Какой у нее на тот момент был статус в этом уголовном деле и где она в тот момент находилась, Собчак не уточняла. Хотя незадолго до этого российские государственные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что сама журналистка проходит по делу подозреваемой. Накануне ареста Суханова она покинула Россию, выехав по израильскому паспорту через Беларусь в Литву. Власти Литвы подтверждали ее нахождение в стране.

Позже стало известно, что журналистка находится в статусе свидетеля. Уже приблизительно через две недели после ее отъезда СМИ сообщили о ее возвращении в Россию.

А спустя всего месяц Собчак признала, что ее коллеги, «молодые ребята», стали фигурантами «уголовного дела о вымогательстве» и извинилась за их «действия» перед Сергеем Чемезовым.

«Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — писала телеведущая в своем телеграм-канале.

В июле прошлого года суд закрыл процесс по этому делу по просьбе потерпевшей стороны. Против закрытия процесса выступал Тамерлан Багиев и его адвокаты. По данным «Осторожно, новости» защита Бигаева настаивала на том, что в деле нет тайн, а речь идет о личной жизни Чемезова. Провластный телеграм-канал «112» ранее писал, что потерпевшим по делу выступает также Василий Бровко — директор по особым поручениям «Ростеха», муж телепродюсера Тины Канделаки.

Как в России зачищают поле телеграм-каналов

Суханов, Романовский и Бигаев далеко не первые авторы телеграм-каналов, которые стали фигурантами уголовных дел. В основе большинства таких уголовных дел лежат обвинения в вымогательстве за так называемый блок на негатив.

Например, осенью прошлого года Басманный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова.

По версии следствия, Баязитова занималась вымогательством вместе с медиатехнологом Ольгой Архаровой и администратором телеграм-канала «Финансовый караульный» Инной Чуриловой. Александра Баязитова вину не признала.

Архаровой суд назначил 4,5 года колонии (прокурор просил приговорить ее к 13 годам, а Баязитову — к 14 годам лишения свободы).

Кроме того, уголовное дело в отношении администраторов телеграм-канала «Тушите свет» не первое, потерпевшей стороной в котором выступает Сергей Чемезов или его представители.

Так было, например, с тремя администраторами телеграм-каналов «Проект Сканер» и Riddle — Алексеем Слободенюком, Евгением Москвиным и Владиславом Малушенко. Весной прошлого года их приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей (позднее суд смягчил приговор).

Их обвинили в вымогательстве денег за удаление негативной информации у директора по особым поручениям в «Ростехе» Василия Бровко и его жены, телеведущей Тины Канделаки. По версии обвинения, Бровко согласился выплатить деньги за снятие постов, но порочащие публикации продолжали появляться.

Издание «Проект» (объявлено в России нежелательной организацией и «иноагентом») утверждало, что Василий Бровко инициировал уголовные дела для «передела рынка телеграм-каналов» и их перехода под контроль властей.