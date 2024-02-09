"Наконец-то совместное фото!": Меладзе и Джанабаева порадовали фанатов в соцсети

Российские артисты Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева порадовали своих фанатов в Instagram. Супруги, воспитывающие троих детей, выложили теплое совместное фото, передает NUR.KZ.

Супруги запечатлелись в салоне авто.

"Привет дорогие! Как вы? Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами, б) едем разводиться, в) едем в роддом, г) едем в соседнее село на дискотеку", - написала Альбина.

"Наконец-то, а то вас уже тоже развели в Инстаграме", "Неважно куда, движение - жизнь", "Ура, наконец ваша совместная фотография, очень скучала по этому", "Давайте в роддом", "Люблю вас", "Судя по лицам, только на дискотеку, родители едут отдыхать", "Альбиночка, вы красотка", - отреагировали пользователи соцсети.

Ранее Альбина Джанабаева выложила фото с мужем на фоне слухов о разводе. Недавно концерты Меладзе в Алматы перенесли из-за трагедии в семье музыканта.