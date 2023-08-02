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Альбина Джанабаева выложила фото с Валерием Меладзе на фоне слухов о разводе

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Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российская исполнительница Альбина Джанабаева выложила фото совместного выступления с мужем, Валерием Меладзе. Ранее в Сети обсуждались слухи о возможном разводе пары, передает NUR.KZ.

Кадры Джанабаева опубликовала на своей странице в Instagram. Никаких подписей к публикации она не добавила.

На фото певица предстала в нежно-розовом платье, а в карусели она разместила несколько снимков совместного выступления с Валерием Меладзе.

Подписчики Альбины Джанабаевой обрадовались совместному появлению супругов – ранее в Сети обсуждалось, что пара, возможно, планирует подать на развод.

"Какие вы шикарные, как же мы скучали по выступлениям", "Наконец-то фото с Валерием. Скучаем", "Как давно не было совместных фото, роликов с мужем. Шикарная", "Как же мы вас долго ждали", – написали комментаторы.

По данным издания Gazeta.ru, Джанабаева и Меладзе официально зарегистрировали отношения в 2014 году.

Их первенцу, которого назвали Константином в честь брата артиста, 19 лет, сыну Луке 8 лет, а дочери Агате 12 апреля исполнится 2 года. Артисты рассказывали в интервью, что растят младшего ребенка без помощи нянь, чтобы не пропустить важные моменты в жизни девочки, как это было со старшими детьми.

Альбина Джанабаева, как пишет сайт My.ua, — российская певица, актриса и телеведущая. Экс-солистка группы "ВИА Гра".

Она родилась в российском городе Волгоград 9 апреля 1979 года. Позже семья переехала в рабочий поселок Городище. По национальности она наполовину казашка. Еще в юности переехала жить в Москву.

В "ВИА Гре" Джанабаева проработала с осени 2004 года по 1 января 2013 года. Ее дебютом в группе стал клип на песню "Мир, о котором я не знала до тебя", а также его англоязычная версия — "Take You Back".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2030941-albina-dzhanabaeva-vylozhila-foto-s-valeriem-meladze-na-fone-sluhov-o-razvode/

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