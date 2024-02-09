"Ради роли хоть налысо": Агата Муцениеце поэкспериментировала с внешностью (видео)

Российская актриса Агата Муцениеце, экс-супруга Павла Прилучного, показала в Instagram свое преображение. Фанаты по-разному отреагировали на ее новый имидж, передает NUR.KZ.

"Да я ради роли хоть налысо", - призналась Агата.

Актриса осветлила пряди и распрощалась с темным цветом волос. Однако многим ее фанатам брюнеткой она, как оказалось, нравилась больше. Но другие отметили, что актриса хороша в любом образе.

"С темным было лучше, с этим цветом ты бледная. Но макияж, думаю, это исправит", "Красивая", "Немного старит, правда", "Очень идет, Агата! Я все ждала этот цвет. Кто-то будет кусать локти", "Блондинка - это ваше, нежнее и легче выглядите, умничка!", "Это не ваш цвет абсолютно", - разошлись во мнениях комментаторы.

Отметим, что недавно кардинально сменила имидж и телеведущая Ксения Собчак. Удивила поклонников своим преображением также певица Анна Седокова.