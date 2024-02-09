Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ради роли хоть налысо": Агата Муцениеце поэкспериментировала с внешностью (видео)

Опубликовано:

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

Российская актриса Агата Муцениеце, экс-супруга Павла Прилучного, показала в Instagram свое преображение. Фанаты по-разному отреагировали на ее новый имидж, передает NUR.KZ.

"Да я ради роли хоть налысо", - призналась Агата.

Актриса осветлила пряди и распрощалась с темным цветом волос. Однако многим ее фанатам брюнеткой она, как оказалось, нравилась больше. Но другие отметили, что актриса хороша в любом образе.

"С темным было лучше, с этим цветом ты бледная. Но макияж, думаю, это исправит", "Красивая", "Немного старит, правда", "Очень идет, Агата! Я все ждала этот цвет. Кто-то будет кусать локти", "Блондинка - это ваше, нежнее и легче выглядите, умничка!", "Это не ваш цвет абсолютно", - разошлись во мнениях комментаторы.

Отметим, что недавно кардинально сменила имидж и телеведущая Ксения Собчак. Удивила поклонников своим преображением также певица Анна Седокова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060176-radi-roli-hot-nalyso-agata-mutsenietse-poeksperimentirovala-s-vneshnostyu-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.