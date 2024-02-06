Экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова сменила имидж и удивила фанатов (видео)

41-летняя экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова сменила имидж. Видео она разместила в Instagram. Однако не все фанаты одобрили такое преображение, передает NUR.KZ.

Анна Седокова нарастила пряди и осветлила волосы.

"А вот и мои перемены, и это не новая я. Это все та же я. Просто в новой версии", - заявила артистка.

Подписчики по-разному отреагировал на ее преображение, оставив многочисленные комментарии под публикацией.

"С длиной перебор", "Раньше лучше было, вас это цвет старит", "Аня, очень круто!", "Красиво, но жаль натурального нет ничего совсем", "Ух ты, прям Рапунцель", "Сразу помолодела", "Ого! Вот это длина!", "Бомба", "Нереально круто", "Русалка", - отреагировали они.

Ранее Седокова показала, как выглядела в 15 лет.