"Великолепие": Альмира Турсын примерила образ девы-воительницы и собрала комплименты

Казахстанская актриса Альмира Турсын, вице-миссис Globe 2023, предстала в образе девы-воительницы. Новые фото появились в соцсети и восхитили ее поклонников, передает NUR.KZ.

Такой Альмиру Турсын в объективе камеры увидела фотограф Дарья Дунич.

"Дева-воительница, женщина-воин - архетипичный образ, женский персонаж, зачастую королевской крови, которая обладает сильным характером и занимается типично "мужским" делом.

В современном мире данный женский стереотип изображает выдающуюся и независимую женщину, которая стремится достигнуть своих целей...", - отмечено под фото.

Фанаты тут же сравнили новый образ Альмиры с ее ролью царицы саков-массагетов в историческом фильме "Томирис".

"Это не Томирис. Это современный образ", - заявила фотограф.

"Великолепие, красота во всем", "Всегда прекрасна", "Томирис" - очень хороший фильм", - написали пользователи соцсети.

Мы писали также, что Альмира Турсын похвасталась фигурой в бикини. Она также примерила образ сказочной Русалочки. Прошлым летом Альмира Турсын выиграла звание вице-миссис Globe 2023 на конкурсе красоты в США.