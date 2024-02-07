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30 лет независимости Казахстана

"Великолепие": Альмира Турсын примерила образ девы-воительницы и собрала комплименты

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, вице-миссис Globe 2023, предстала в образе девы-воительницы. Новые фото появились в соцсети и восхитили ее поклонников, передает NUR.KZ.

Такой Альмиру Турсын в объективе камеры увидела фотограф Дарья Дунич.

"Дева-воительница, женщина-воин - архетипичный образ, женский персонаж, зачастую королевской крови, которая обладает сильным характером и занимается типично "мужским" делом.

В современном мире данный женский стереотип изображает выдающуюся и независимую женщину, которая стремится достигнуть своих целей...", - отмечено под фото.

Фанаты тут же сравнили новый образ Альмиры с ее ролью царицы саков-массагетов в историческом фильме "Томирис".

"Это не Томирис. Это современный образ", - заявила фотограф.

"Великолепие, красота во всем", "Всегда прекрасна", "Томирис" - очень хороший фильм", - написали пользователи соцсети.

Мы писали также, что Альмира Турсын похвасталась фигурой в бикини. Она также примерила образ сказочной Русалочки. Прошлым летом Альмира Турсын выиграла звание вице-миссис Globe 2023 на конкурсе красоты в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059552-velikolepie-almira-tursyn-primerila-obraz-devy-voitelnitsy-i-sobrala-komplimenty/

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