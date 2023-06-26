Альмира Турсын выиграла звание вице-миссис Globe 2023 на конкурсе красоты в США

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын приняла участие в международном конкурсе красоты Mrs. Globe 2023, который прошел в США. Она заняла второе место, передает NUR.KZ.

О результатах конкурса Альмира Турсын сообщила на своей странице в Instagram.

"Вот и прошел финал международного конкурса Mrs. Globe. Мне дали звание "первая вице-миссис Globe" (то есть второе место)", – написала актриса в соцсети.

При этом на официальной странице Mrs. Globe Kazakhstan в Instagram отметили, что от нашей страны на конкурсе выступали три участницы.

Помимо Турсын среди казахстанок были Жанна Сахариева, которая стала четвертой вице-миссис в категории 45+, и Индира Кульбаева, также получившая титул четвертой вице-миссис, но уже в категории Plus size.

"Поздравляем наших девушек с победой на Mrs. Globe 2023. Все девушки вошли в топ-5, получили титулы королев и конечно же фирменные короны и ленты Globe.

Девушки своими образами, харизмой, внешностью привлекали внимание всех участниц и гостей конкурса. Наши девушки – истинный образец красоты, достоинства и восхищения", – говорится на странице казахстанского представительства конкурса.

Первое место и звание Mrs. Globe 2023, как сообщается в официальном Instagram-аккаунте проекта, заняла участница из Беларуси

При этом, как отмечается на официальном сайте Mrs. Globe Kazakhstan, основная идея проекта направлена на популяризацию счастливой семьи, воспитания и преемственности поколения как национальной идеи, возрождению престижа семейных ценностей и приоритетов.

Выбор Mrs. Globe, "Миссис" или "Леди страны" – событие и традиция, существующая в большинстве стран мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2026336-almira-tursyn-poluchila-zvanie-vitse-missis-globe-2023-na-konkurse-v-ssha/