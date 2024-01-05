"Произведение искусства": Альмира Турсын похвасталась фигурой в бикини

Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда фильма "Томирис", показала в Instagram фото с отдыха у моря. Альмира похвасталась фигурой в бикини и собрала комплименты, передает NUR.KZ.

"Первый пост в новом году! Отдохнули, зарядились, вдохновились! Уже дома и готовы творить, трудиться и учиться", - написала она.

В карусели Турсын выложила ряд ярких фото с отдыха, где запечатлелась в пляжных нарядах у моря. Подписчики отметили, что актриса не только очень талантлива, но и красива.

"Красивая, талантливая актриса, так мало фильмов с вашим участием, но "Томирис" был незабываемым", "Ну что за роскошная богиня", "Шикарная", "Всегда великолепна", "Я никогда не видел в мире более прекрасного произведения искусства, чем вы", "Супер", "Красотка", - отреагировали они.