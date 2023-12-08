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"Невероятно": Альмира Турсын примерила образ сказочной Русалки (видео)

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Альмира Турсын
Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, сыгравшая роль Томирис в одноименном фильме, примерила образ сказочной Русалочки и восхитила своих поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

"Если бы Русалка жила в наше время, она бы не стала из-за любви к принцу менять рыбий хвост на ножки и отдавать свой голос…

Потому что, она осознанна, прокачена, в ресурсе и в потоке! И это была бы уже другая сказка", - отметила Альмира.

"Самая красивая, самая лучшая, самая великолепная, самая очаровательная, самая необыкновенная, самая удивительная женщина в мире", "Как красиво", "Прямо невероятно", "Какая природная красота, очень фотогеничная", "И модель, и художники топ", "Принцу бы пришлось многое отдать, чтобы быть рядом с Русалкой", "Все круче и круче", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049928-neveroyatno-almira-tursyn-primerila-obraz-skazochnoy-rusalki-video/

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