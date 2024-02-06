Вышедшая замуж Индира Едильбаева примерила чувственный образ (видео)

Казахстанская певица Индира Едильбаева показала новое видео в соцсети, на котором продемонстрировала чувственный образ. Фанаты дали свою оценку, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Индира Едильбаева удивила фанатов неожиданным образом, ее назвали Ларой Крофт.

На этот раз певица сняла чувственное видео и получила массу "огонечков" и "сердечек" под видео. На кадрах Индира позирует под трек Redrum британо-американского рэпера 21 Savage.

"Девочка", "Красотка", "Милашка", "Сладкая", - написали ей фанаты.

Напомним, летом прошлого года Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов стали мужем и женой, официально зарегистрировав брак. А в начале сентября молодые сыграли свадьбу. Не так давно исполнительница порадовала фанатов новинкой - она выпустила трек в жанре R&B.