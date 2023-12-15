"Лара Крофт": Индира Едильбаева удивила фанатов неожиданным образом

Казахстанская певица Индира Едильбаева ошеломила фанатов своим новым образом. Фотографии исполнительница разместила в Instagram-аккаунте и тут же искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.

В этот раз Индира Едильбаева представила совершенно неожиданный образ. Дерзкий и стильный аутфит певицы пришелся по душе ее поклонникам.

"Непривычный для меня образ, но мне нравится, а вам как?" - отметила она.

"Ну какая кайфовая", "Очень хорошо!", "Очень красиво! Ботфорты так классно подчеркивают твой образ", "Какая ты, какой образ!", "Лара Крофт", "Какая роскошная", "Вай, красотка", "Супер", - отметили фанаты.

Напомним, в августе Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов стали мужем и женой. А в начале сентября молодые люди сыграли пышную свадьбу. Недавно исполнительница порадовала фанатов новинкой - она выпустила трек в жанре R&B.