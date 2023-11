Индира Едильбаева выпустила новый трек в жанре R&B

Казахстанская певица Индира Едильбаева представила свой новый трек, который она исполнила в жанре R&B. О премьере она сообщила фанатам в Instagram, передает NUR.KZ.

Новый трек под названием Not for fun, который уже можно услышать на цифровых музыкальных площадках, повествует о девушке, которая четко очерчивает границы, чувствуя несерьезное отношение к себе. Она заявляет, что не создана для развлечений.

Певица уверена, что песня откликнется в сердцах многих девушек.

"Этот трек поднимает актуальную тему легкомысленного отношения парней и отвечает на вопрос - почему многие девушки сейчас свободны и не могут найти себе достойную пару", - говорит исполнительница.

Для Индиры это первый эксперимент в жанре R&B, ведь артистка долгое время исполняла лирические песни и ограничивалась поп-музыкой. Сейчас Индира пробует себя и в других направлениях.

"Супер!", "Очень легкая музыка, голова расслабляется", "Кайф! Бит реально крутой", "Классная какая", "Поздравляю тебя!" - написали ей подписчики.

Соавтором нового трека Not for fun выступил известный сонграйтер Alvin Today, который уже работал с Индирой над песней "Решено". Отметим, что его произведения исполняют Lilli, The Limba, Say Mo, Данэлия Тулешова и многие другие.

Напомним, в августе Индира Едильбаева и ее избранник Камалдин Камирдинов стали мужем и женой. А в сентябре молодые люди сыграли пышную свадьбу.