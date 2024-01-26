"Дарю ей пластические операции": Мадлен увезла маму на Мальдивы и рассказала об отношениях с ней

Мадлен поделилась семейной традицией - каждый год она вывозит свою мать на Мальдивы. Блогерша показала свежие фото мамы с отдыха и рассказала об их отношениях, передает NUR.KZ.

Мадина Мамадалиева, известная в интернет-пространстве как Мадлен, показала свою маму. Блогерша сфотографировала женщину в платке и закрытом светлом наряде на фоне Мальдивских красот. Выезд с матерью на этот курорт - ежегодная традиция, говорит Мадлен. По словам девушки, ее мама к этому привыкла.

"Для нее это стало нормой, а для меня - мотивацией. Хочу, чтобы у моей матери было все самое лучшее. Готова ради этого работать", - признается Мадлен.

Автор популярного инста-блога также поделилась особенностями взаимоотношений мамы и дочки.

"Я дарю ей пластические операции, вожу к лучшим косметологам, при этом общаюсь с ней как с ровесницей. Заставляю плавать с акулами и ездить на велосипеде, рассказываю про свои отношения с парнями и расставания. Обожаю!

Никакой старости нам не надо, нет-нет!", - заключила Мамадалиева.

Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Ранее, отвечая на вопросы поклонников, Мадина Мамадалиева рассказала, откуда у нее две квартиры, а также ответила на слухи об эскорте.