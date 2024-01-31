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"Настоящая магия": нежный образ Асель Сагатовой впечатлил Казнет

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Асель Сагатова предстала перед поклонниками в новом нежном образе. Фотографии, опубликованные в Instagram-аккаунте актрисы, впечатлили пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

38-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова продолжает радовать поклонников своего творчества креативными фотосетами. Звезда фильмов "Ирония любви" и "My love is Aisulu" представила кадры из новой серии черно-белых и цветных снимков.

На фотографиях Сагатова позирует в нежном розовом одеянии, а под тканью просвечивается ее точеная фигура в приталенном платье. В описании к публикации Асель решила поразмышлять о жизни.

"Жизнь, как загадка, полная неоднозначности, каждый день раскрывает новые ответы и вопросы", - написала актриса.

Фотосессии в графике Асель значатся довольно часто, причем актриса не боится экспериментов - недавно Сагатова сфотографировалась с короткой стрижкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058480-nastoyaschaya-magiya-nezhnyy-obraz-asel-sagatovoy-vpechatlil-kaznet/

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