"Настоящая магия": нежный образ Асель Сагатовой впечатлил Казнет

Асель Сагатова предстала перед поклонниками в новом нежном образе. Фотографии, опубликованные в Instagram-аккаунте актрисы, впечатлили пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

38-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова продолжает радовать поклонников своего творчества креативными фотосетами. Звезда фильмов "Ирония любви" и "My love is Aisulu" представила кадры из новой серии черно-белых и цветных снимков.

На фотографиях Сагатова позирует в нежном розовом одеянии, а под тканью просвечивается ее точеная фигура в приталенном платье. В описании к публикации Асель решила поразмышлять о жизни.

"Жизнь, как загадка, полная неоднозначности, каждый день раскрывает новые ответы и вопросы", - написала актриса.

Фотосессии в графике Асель значатся довольно часто, причем актриса не боится экспериментов - недавно Сагатова сфотографировалась с короткой стрижкой.