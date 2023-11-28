"Вы с какой планеты?!": Асель Сагатова в кожаной мини-юбке и ботфортах ошеломила Казнет (видео)
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38-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова порадовала фанатов в Instagram, примерив новый образ. Звезда "Рэкетира" запечатлелась в дерзком аутфите, передает NUR.KZ.
Асель показала бэкстейдж новой фотосессии.
"Когда ты - актриса, и быть разной - это часть твоей профессии", - отметила она.
Актриса появилась в светлом пиджаке, черной кожаной мини-юбке и высоких ботфортах. Фанаты остались без ума от ее образа, отметив, что Асель с годами выглядит еще прекрасней.
"Ох, Асель, хороша. Огонь", "Вы с какой планеты, Асель? У вас возраст остановился лет, кажется, с 20-ти", "Кто скажет, что мама двоих детей", "Джулия Робертс", "Суперкрасавица, прекрасно выглядишь, милая и неповторимая Аселя", "Дерзко", - написали фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047937-vy-s-kakoy-planety-asel-sagatova-v-kozhanoy-mini-yubke-i-botfortah-oshelomila-kaznet-video/