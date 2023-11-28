Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Вы с какой планеты?!": Асель Сагатова в кожаной мини-юбке и ботфортах ошеломила Казнет (видео)

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

38-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова порадовала фанатов в Instagram, примерив новый образ. Звезда "Рэкетира" запечатлелась в дерзком аутфите, передает NUR.KZ.

Асель показала бэкстейдж новой фотосессии.

"Когда ты - актриса, и быть разной - это часть твоей профессии", - отметила она.

Актриса появилась в светлом пиджаке, черной кожаной мини-юбке и высоких ботфортах. Фанаты остались без ума от ее образа, отметив, что Асель с годами выглядит еще прекрасней.

"Ох, Асель, хороша. Огонь", "Вы с какой планеты, Асель? У вас возраст остановился лет, кажется, с 20-ти", "Кто скажет, что мама двоих детей", "Джулия Робертс", "Суперкрасавица, прекрасно выглядишь, милая и неповторимая Аселя", "Дерзко", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047937-vy-s-kakoy-planety-asel-sagatova-v-kozhanoy-mini-yubke-i-botfortah-oshelomila-kaznet-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.