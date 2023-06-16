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"Созданная Творцом идеально": многодетная Лидо изумила фигурой в купальнике

Опубликовано:

Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Отечественная певица Лидия Досалина, более известная под сценическим псевдонимом Лидо, показала подтянутую фигуру в купальнике и восхитила своих фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Для пляжного образа Лидо выбрала раздельный купальник, широкополую шляпу и белую льняную рубашку, а также солнцезащитные очки. Белый купальник удачно оттенил ее загорелую кожу.

Мать четверых детей искупали в комплиментах, отметив, что ее стройной фигуре можно позавидовать, как и безупречному вкусу.

"Созданная Творцом идеально", "Все красиво", "Шикарно", "Красотка", - отреагировали пользователи соцсети, щедро одарив Лидию "лайками" и смайликами в виде огня и сердец.

Напомним, живущая в США Лидо однажды пожаловалась на выгорание. Певица также объяснила, почему захотела сменить фамилию Досалина на Байрон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025059-sozdannaya-tvortsom-idealno-mnogodetnaya-lido-izumila-figuroy-v-kupalnike/

Автор: Салтанат Шорай
"Созданная Творцом идеально": многодетная Лидо изумила фигурой в купальнике

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