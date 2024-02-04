Певица Рита Дакота показала себя без макияжа

33-летняя певица Рита Дакота показала, как выглядит без макияжа, а также поделилась воспоминаниями о первом сольном выступлении в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ.

Белорусская музыкальная исполнительница Рита Дакота опубликовала на своей Instagram-странице снимок, где она позирует без макияжа. Фотографию также сопровождал ее рассказ про "маленькие результаты".

Так, артистка поделилась воспоминаниями о первом сольном концерте в Санкт-Петербурге, на котором присутствовали 56 человек.

"Я с трепетом вспоминаю свои первые 56 человек на сольнике в Питере. Это был один из лучших дней в моей жизни. Я никогда бы не променяла те мелкие концертики, с которых год за годом шла к первым десяти тысячам в октябре", – написала она.

Также певица отметила, что люди разучились радоваться маленьким победам и первым результатам, "если они не сходу какие-то сверх грандиозные".

"Мы лишились способности радоваться постепенному, честному росту и небольшим достижениям на пути к большим", – добавила Рита Дакота.

Поклонники поддержали ее в комментариях и поблагодарили за душевный пост.

"Рита, спасибо, что делишься большими мыслями и даешь возможность поддержать их тут в комментариях", " Какой прекрасный пост", "До глубины тронуло сказанное", "Это так прекрасно", – пишут фанаты певицы.

Добавим, что по информации на сайте "Газета.ru", Рита Дакота (настоящее имя – Маргарита Герасимович) родилась 9 марта 1990 года в Минске. В юности, помимо музыки, Рита увлекалась граффити. На это почве она познакомилась с художниками из Португалии, которые называли ее работы "дакотат", что можно перевести как "нечто необычное и многогранное". Отсюда и появился творческий псевдоним – Дакота.

Известность Рите Дакоте принес проект "Фабрика звезд – 7". На нем она не только исполняла собственные песни, но и писала их для других конкурсантов. Первым хитом певицы стала песня "Спички".

После завершения "Фабрики" 17-летняя певица надолго пропала из публичного поля. Дакота вновь заявила о себе в 2015 году, став участницей шоу "Главная сцена". С песнями собственного сочинения ей удалось дойти до полуфинала.

Кроме того, композиции Дакоты исполняют такие артисты, как Елка, Светлана Лобода, Ани Лорак и Зара.

Рита Дакота была замужем за певцом Владом Соколовским, с которым познакомилась еще на "Фабрике звезд". Они поженились в 2015-м, а через год у них родилась дочь Мия. Но уже в следующем году певица публично обвинила мужа в многочисленных изменах и подала на развод.

Напомним, Рита Дакота весной прошлого года снова вышла замуж. Избранником певицы стал блогер Федор Белогай. В августе пара обвенчалась в одном из православных храмов Грузии.