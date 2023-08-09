Рита Дакота поделилась кадрами со своего венчания в Грузии

Рита Дакота с супругом. Фото: instagram.com/ritadakota

33-летняя певица Рита Дакота обвенчалась со своим избранником в одном из православных храмов Грузии. Артистка поделилась в соцсети фотографиями, снятыми в момент венчания, передает NUR.KZ.

Напомним, этой весной Рита Дакота во второй раз вышла замуж. Избранником певицы стал блогер Федор Белогай. Выбор ее свадебного наряда удивил пользователей соцсети. Артистка предпочла белому платью черный спортивный костюм.

Однако певица все же появилась в подвенечном платье. Накануне Рита и Федор обвенчались в одном из православных храмов Грузии.

"Этот день с нами разделили наши родители, братья и дочь. Они стали свидетелями важнейшего таинства и благословили нас на долгую счастливую совместную жизнь в нашем месте силы. Спасибо всем за теплые слова и поздравления. Очень ценим", - написала Рита в своем блоге.

Подписчики поздравили пару с венчанием.

"Со слезами радости и восхищения смотрю на фотографии", "Сколько любви", "Как же красиво!", "Кадры потрясающие и счастливые", "Ну какие же клевые", "Любимые, будьте счастливы", - отметили они.

Как пишет StarHit, многих озадачило, что знаменитость заключила духовный брак во второй раз. Рита объяснила свой поступок. По заявлению певицы, ее развод с Владом Соколовским был скандальным, в церкви ей пошли навстречу и разрешили вновь обвенчаться.

"Мне пришлось получить благословение сразу у двух батюшек. Потому что, в отличие от России, в Грузии действительно могут венчать, только если первое венчание аннулировано и на то есть благословение церкви.

В моем случае расставание с первым мужем произошло не по моей вине, и я такое благословение получила. Дважды. Это было условием местного батюшки", - рассказала Дакота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031839-rita-dakota-podelilas-kadrami-so-svoego-venchaniya-v-gruzii/