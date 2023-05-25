"Ну и прикид": вышедшая замуж Рита Дакота удивила поклонников выбором наряда

Рита Дакота и Федор Белогай. Фото: instagram.com/ritadakota

Певица Рита Дакота во второй раз вышла замуж. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Поклонников удивил свадебный образ артистки, передает NUR.KZ.

Певица в качестве традиционного белого свадебного наряда отдала предпочтение черному спортивному костюму с лампасами, добавив из свадебной атрибутики фату на голову.

"Тот самый день. В спорткостюме на самокате в МФЦ (многофункциональный центр - прим.ред.), расписываться. Принимаем поздравления", - написала артистка.

Верные фанаты Дакоты поздравили ее с этим радостным событием в комментариях.

Однако некоторых фолловеров удивил образ невесты.

"Какой-то треш, если честно, неуважение к собственному важнейшему этапу в жизни", "А зачем вообще тогда свадьба? Ради смены всех документов и паспортов? Или подружкам говорить "меня все-таки взяли замуж!", "В такой торжественный день надо было, конечно, пойти только в спортивном костюме. Чтоб выделиться, не так как все", "Ну и прикид, конечно, спортивный костюм и фата, жесть", - прокомментировали возмущенные подписчики.

Ранее Рита Дакота рассказала об отношениях с бывшим мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021975-nu-i-prikid-vyshedshaya-zamuzh-rita-dakota-udivila-poklonnikov-vyborom-naryada/