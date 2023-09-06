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"Принцесса, хочу тебя в жены": экс-участница "Холостяка" ошеломила Сеть новыми фото

Опубликовано:

Аида Уразбахтина
Аида Уразбахтина. Фото: instagram.com/aida.offi

Бывшая участница шоу "Холостяк", известная российская модель Аида Уразбахтина ошеломила своих подписчиков в Instagram, примерив соблазнительный образ, передает NUR.KZ.

"Мона Лиза", - коротко подписала Аида новые фотографии. Девушка продемонстрировала соблазнительные формы и стройную фигуру, представ в чувственном и волнующем образе.

Нюдовый макияж, собранные в пучок волосы и минимум украшений - все это добавило образу женственности. Преображение высоко оценили ее фолловеры, прокомментировав снимки модели.

"Нимфа", "Так красиво", "Принцесса, хочу тебя в жены", "Вау, откуда костюм, подскажите?", "Сексуальная", "Феноменально великолепна", "Горяча", - гласят отзывы.

Ранее Аида Уразбахтина показала жаркие фото с пляжа в Бодруме и искупалась в комплиментах. Она также восхитила Сеть, примерив модный аутфит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2035444-printsessa-hochu-tebya-v-zheny-eks-uchastnitsa-holostyaka-oshelomila-set-novymi-foto/

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