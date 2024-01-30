Тогда и сейчас: Анна Седокова показала редкие кадры себя в 15 лет

Анна Седокова представила свою версию популярного инста-тренда и сравнила себя 15-летнюю с нынешней. Певица также дала пять советов самой себе в юности, передает NUR.KZ

Анна Седокова решила не отставать от других и показала свою версию популярного тренда, в котором сравнивают себя в юности с тем, как ты выглядишь сейчас. Кроме свежего снимка, 41-летняя украинская исполнительница показала фото, на котором ей было 15 лет.

Фотографиями Седокова не ограничилась - увидев себя маленькой, она решила написать небольшое послание юной Ане. Певица дала 15-летней себе пять главных советов.

"1. Не переживай. Ты будешь не нравиться многим людям, даже если ты будешь самой красивой и самой не красивой так же. Важно нравиться себе. 2. Не ругай себя за чувствительность. Это дар. Миллионы живут, ничего не чувствуя, не умея любить, не умея сопереживать. 3. Не принимай злость и агрессию некоторых на свой счет. Люди, обижая других, всегда говорят о своей боли. 4. Всегда ищи знания и полезный опыт в каждом сложном событии в жизни. Это урок. Просто выучи его и живи дальше. 5. Если сложно, не закрывайся от мира. В нем много прекрасного и доброго. В это обязательно нужно верить. Надень красное платье, каблуки и гордо иди вперед", - написала Анна.

Накануне семейные фотоальбомы разобрала и Ирина Шейк - российская супермодель показала себя в юности.

Что касается Анны Седоковой, то ее недавние откровенные фотографии с отдыха смутили пользователей Сети.