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30 лет независимости Казахстана

"При такой позе и такие тексты": новые фото Седоковой озадачили пользователей Сети

Опубликовано:

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова поделилась откровениями, к которым пришла после отпуска - пост певица опубликовала в Instagram, сопроводив его не менее откровенными фото в купальнике, передает NUR.KZ.

Анна Седокова подвела итоги своего отпуска - по словам исполнительницы хита "Холодное сердце", за это время она прожила самые разные эмоции - "от полной потери до абсолютного воссоединения с собой".

"Еще раз подтвердила свою теорию о том, что мы можем влиять на пространство, только залечив свои раны и настроив струны своей души. Иначе, как расстроенный музыкальный инструмент где бы ты ни был, все равно будешь слышать фальшь", - прозаично заметила Седокова.

Певица убеждена - не бывает способов забыться.

"Все равно будет болеть. А в жизнь будут приходить не те. Все начинается с тебя. В моем случае с меня. И иногда нужно просто дать себе время принять и прожить", - заключила Анна.

Глубокий текст Седокова сопроводила горячими снимками в купальнике и парой видео, снятых на берегу моря.

Откровенные снимки разделили пользователей Сети на два лагеря.

"Весь талант в том, чтоб залить себя силиконом и демонстрировать?", "Анна, Вы - прекрасный человек и шикарная женщина. Гармонии во всём!", "Аня, как всегда в самое сердце. Спасибо за искренность!", "Чтобы при такой позе и такие тексты - диссонанс", "Как же круто, смотреть и любоваться", - пишут подписчики артистки в комментариях.

В декабре Анна Седокова рассказала о своем выступлении перед экс-президентом Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057408-pri-takoy-poze-i-takie-teksty-novye-foto-sedokovoy-ozadachili-polzovateley-seti/

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