"Как на маму похожа": Ирина Шейк показала архивные фото из юности

Ирина Шейк отыскала в архивах фото времен своей юности и опубликовала их в Instagram. На одном из снимков российскую супермодель сравнили с ее матерью, передает NUR.KZ.

Настроение у Ирины Шейк - тотальная ностальгия по временам юности. Супермодель покопалась в семейных альбомах и нашла три фотографии.

На одной из них 16-летняя Ира восседает на мотоцикле. На другом снимке она чуть помладше, с бантиком на голове - кажется, не очень рада тому, что ее заставили сфотографироваться. Третий кадр - классический для того времени: Шайхлисламова сидит с мамой на диване на фоне большого настенного ковра.

"16...", - подписала публикацию Шейк.

Подписчики модели окунулись в ностальгию вместе с ней и отметили, как сильно Шейк похожа на свою мать.

"2002 год и ковры? Они были сильно (популярны - прим. ред.) раньше", "Маму раньше не видел! Теперь понятно, откуда такие гены", "У каждого русского были такие ковры на стенах", "Божественно красивая мама...", "Татарская красота", "Прирождённая дива красоты, харизмы и очарования!", "Как на маму похожа", - написали в комментариях под публикацией.

В начале года Ирине Шейк исполнилось 38 - супермодель отпраздновала день рождения в кругу друзей. Для торжества она выбрала полупрозрачное платье - белье Ирина тогда решила не надевать.