"Поцелованная солнцем": Dequine показала идеальную фигуру на пляже Бали (фото)

Каникулы Данели Садыковой, более известной как Dequine, продолжаются - казахстанская певица поделилась свежими фото, сделанными на пляже. Фигура артистки в бикини впечатлила фанатов, передает NUR.KZ.

Dequine отдыхает на Бали уже почти месяц. Все это время исполнительница хита "Матча чай" неоднократно баловала поклонников красивыми пейзажами и жаркими фотографиями и видео.

Вот и сейчас - очередной день на берегу океана не обошелся без фотосессии в бикини. Данеля позировала в воде и на песке, даже попробовала прыгнуть и сделать шпагат в воздухе.

"Данеля. Поцелованная солнцем, взлелеянная и загорелая", - подписала публикацию певица.

Поклонники оставили массу сердечек и огоньков в комментариях под снимками.

К слову, Данеля любит не только океан, но и бассейны - недавно девушка показала "опасные цирковые трюки" в воде. Напомним, сразу после приезда Dequine позировала на Бали полуобнаженной.