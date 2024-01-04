Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанская певица Dequine показала откровенные фото с отдыха

Опубликовано:

Певица Dequine
Певица Dequine. Фото: instagram.com/dequiine

Данеля Садыкова, известная казахстанским меломанам как Dequine, поделилась фотографиями с отдыха на Бали в Instagram. На снимках певица предстала в полуобнаженном виде, передает NUR.KZ.

Певица Dequine улетела на Бали, чтобы отпраздновать свой день рождения - 2 января казахстанской артистке исполнилось 24 года. Радостное событие девушка отметила тортиком, а в качестве одного из подарков получила "ковер" из лепестков роз, надпись на котором гласит "Судьба любит тебя".

Все это Данеля сфотографировала и показала поклонникам в Instagram. Также певица решила показать и свои снимки, причем в полуобнаженном виде.

"Сезон рожденных в год дракона. 24!", - подписала публикацию именинница. Жаркие фотографии набрали более 15 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Dequine родилась 2 января 2000 года в Актобе. Изучала английский, активно участвовала в политических дебатах, читала книги и занималась спортом. В 13 лет выложила в Instagram кавер на песню Jah Khalib, после чего ее начали узнавать.

В 2018 году Dequine выпустила дебютный мини-альбом «Пьяная вишня». Год спустя приняла участие в проекте "Песни на ТНТ", однако ознакомившись с условиями контракта, написала продюсеру, что не будет участвовать. Ей не хотелось терять свою индивидуальность ради денег.

В конце 2019 года Dequine подписала контракт с лейблом Warner на выпуск альбома Labum, куда вошли треки «Шрамы», «Убью», «Жива», «Фемида» и другие. Пластинку помогали делать M'Dee и Али Есимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053827-kazahstanskaya-pevitsa-dequine-pokazala-otkrovennye-foto-s-otdyha/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.