Казахстанская певица Dequine показала откровенные фото с отдыха

Данеля Садыкова, известная казахстанским меломанам как Dequine, поделилась фотографиями с отдыха на Бали в Instagram. На снимках певица предстала в полуобнаженном виде, передает NUR.KZ.

Певица Dequine улетела на Бали, чтобы отпраздновать свой день рождения - 2 января казахстанской артистке исполнилось 24 года. Радостное событие девушка отметила тортиком, а в качестве одного из подарков получила "ковер" из лепестков роз, надпись на котором гласит "Судьба любит тебя".

Все это Данеля сфотографировала и показала поклонникам в Instagram. Также певица решила показать и свои снимки, причем в полуобнаженном виде.

"Сезон рожденных в год дракона. 24!", - подписала публикацию именинница. Жаркие фотографии набрали более 15 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Dequine родилась 2 января 2000 года в Актобе. Изучала английский, активно участвовала в политических дебатах, читала книги и занималась спортом. В 13 лет выложила в Instagram кавер на песню Jah Khalib, после чего ее начали узнавать.

В 2018 году Dequine выпустила дебютный мини-альбом «Пьяная вишня». Год спустя приняла участие в проекте "Песни на ТНТ", однако ознакомившись с условиями контракта, написала продюсеру, что не будет участвовать. Ей не хотелось терять свою индивидуальность ради денег.

В конце 2019 года Dequine подписала контракт с лейблом Warner на выпуск альбома Labum, куда вошли треки «Шрамы», «Убью», «Жива», «Фемида» и другие. Пластинку помогали делать M'Dee и Али Есимов.