"Хочется плакать": подписчиков Асель Аскар растрогал ее образ "диснеевской принцессы" (видео)

Асель Аскар преобразилась в принцессу Диснея - популярная телеведущая показала подписчикам Instagram волшебное видео. Подписчиков растрогала невероятная сила Асель, передает NUR.KZ.

В новом видео Асель Аскар предстала в нежном белом наряде. Красивый образ в полумраке дополнял падающий снег и розовые розы. Актриса и телеведущая явно вдохновилась образами диснеевских принцесс.

"Уолт Дисней представляет... Дайте название моему образу - какой принцессой я бы была?" - спросила подписчиков Асель.

Подписчики сравнили телеведущую со Снежной королевой, Белль из "Красавицы и чудовища" и Эльзой из "Холодного сердца". Однако многие решили копнуть глубже и разглядели в красивых кадрах невероятную силу девушки.

"Сильная казахская девушка, которая спотыкалась в своей жизни, падала но все же шла вперед", "Почему даже в образе, где чулки - все выглядит эстетично и ни капли вульгарности?", "А мне хочется плакать над этим видео, настолько сильную женщину я не видела! Хочется огромного счастья Вам, заслуживаете!", "Хрупкая как снег, сильная как сталь", "Цветок, который пробил камень", - написали в комментариях под видео Асель.

Недавно Асель Аскар поделилась историей детства - она рассказала, как ее мама привела в дом отчима.