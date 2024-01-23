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"Хочется плакать": подписчиков Асель Аскар растрогал ее образ "диснеевской принцессы" (видео)

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар преобразилась в принцессу Диснея - популярная телеведущая показала подписчикам Instagram волшебное видео. Подписчиков растрогала невероятная сила Асель, передает NUR.KZ.

В новом видео Асель Аскар предстала в нежном белом наряде. Красивый образ в полумраке дополнял падающий снег и розовые розы. Актриса и телеведущая явно вдохновилась образами диснеевских принцесс.

"Уолт Дисней представляет... Дайте название моему образу - какой принцессой я бы была?" - спросила подписчиков Асель.

Подписчики сравнили телеведущую со Снежной королевой, Белль из "Красавицы и чудовища" и Эльзой из "Холодного сердца". Однако многие решили копнуть глубже и разглядели в красивых кадрах невероятную силу девушки.

"Сильная казахская девушка, которая спотыкалась в своей жизни, падала но все же шла вперед", "Почему даже в образе, где чулки - все выглядит эстетично и ни капли вульгарности?", "А мне хочется плакать над этим видео, настолько сильную женщину я не видела! Хочется огромного счастья Вам, заслуживаете!", "Хрупкая как снег, сильная как сталь", "Цветок, который пробил камень", - написали в комментариях под видео Асель.

Недавно Асель Аскар поделилась историей детства - она рассказала, как ее мама привела в дом отчима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057010-hochetsya-plakat-podpischikov-asel-askar-rastrogal-ee-obraz-disneevskoy-printsessy-video/

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