"Спросила разрешения": Асель Аскар рассказала, как ее мама привела в дом отчима

Асель Аскар поделилась с подписчиками теплой семейной историей - актриса рассказала, как в их доме появился отчим, когда ей было 8. По словам Асель, мама спросила у нее разрешения, передает NUR.KZ.

Свечи, белые розы и романтика: мама и отчим Асель Аскар устроили романтический ужин для двоих. Актриса и телеведущая рассказала историю их знакомства и поделилась первыми воспоминаниями о мужчине, который впоследствии стал для нее отчимом.

По рассказам актрисы, ее мама и отчим познакомились по работе - тогда Асель было 6 лет. Она помнит его "добрым, веселым, задающим кучу странных вопросов, с киндерами". ⠀ "Он официально пришел в нашу с мамой семью, когда мне было 8 лет. Мама спросила моего разрешения на их совместное проживание. Помню этот неловкий разговор и странно встревоженный мамин голос. Я понимала что от моего ответа зависит ее будущее. Я согласилась", - вспоминает актриса.

Асель признается, период притирки оказался очень сложным для всех, особенно для нее. Тогда ей, будучи маленькой девочкой, было "ревностно делить любимую маму с кем-то". Однако главным было совсем другое.

"Маму он никогда не обижал. Мама улыбалась, и я понимала, что это главное. Через время, когда я уже сама в первый раз вышла замуж, я поняла, насколько правильное решение я помогла принять тогда маме, будучи ребенком", - пишет Асель Аскар. ⠀ Вспомнила Асель и реакцию своего родного отца на то, что его бывшая супруга обрела счастье без него - по ее словам, он долго держал обиду на маму.

"Мужчинам сложно принимать счастье своих бывших", - смеется актриса. "Хотя сейчас я уже их вместе и представить не могу. Рядом со своей мамой я в принципе никого кроме своего отчима и не вижу".

Своего отчима Асель Аскар называет "коке". Она характеризует его как "скромного мужчину с поселка Косагаш, который построил хорошую карьеру в сфере творчества".

Актриса поделилась и другим воспоминанием - оно связано с ее умершим ребенком.

"Мой папа на дне рождения Айбарсика (погибший младший сын Асель Аскар - прим. ред.) подошел к коке и, поблагодарив, пожал ему руку. Видимо, на «мужском языке» это значит что-то большее. Но для меня это был большой показатель.

В целом, хочу сказать им всем спасибо. Если бы не они и не их выбор в жизни, наверное, меня такой не было бы. Каждый внес большой вклад в мое становление.

В общем, мама счастлива, она улыбается, он ею восхищается, а я тихо радуюсь, смотря на них, таких довольных", - заключила Асель.

Пользователи Казнета не раз отмечали, как хорошо выглядит мама Асель Аскар - недавно их семейное видео умилило подписчиков.