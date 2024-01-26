"Скромность была изюминкой": танец AYREE вызвал неоднозначную реакцию фанатов (видео)

Казахстанская певица AYREE показала в Instagram свой зажигательный танец, который был исполнен под песню "Жылу бер". Реакция фанатов была неоднозначной, передает NUR.KZ.

"Вот и наш танец на песню "Жылу бер". Смотрите и оценивайте. Хотели бы увидеть полную версию?" - спросила певица своих подписчиков.

"Айри, кайф", "Все идеально", "Вы лучшая", "Девочка-огонь", "Бомба", - отреагировали фолловеры, сопроводив комментарии огненными смайликами.

Но некоторые признались, что были удивлены увиденным.

"Непривычно видеть вас в откровенном танце и ваш образ немного смутил меня... Ваша скромность была вашей изюминкой", "Айри, только не ты, пожалуйста. Не раздевайся", "Всегда ваш образ для меня был загадочным. Скромный, но смелый. Сейчас вижу другого человека", - высказались они.

Напомним, певица AYREE рассказала о рождении особенного ребенка и разводе. А недавно артистка призналась, что мечтает создать семью.