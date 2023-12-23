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В красном платье и без бюстгальтера: Джей Ло удивила вечерним нарядом

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес снялась без бюстгальтера в ярком платье - знаменитость восхитила подписчиков выбором наряда, передает корреспондент NUR.KZ.

Джей Ло опубликовала в своем профиле в Instagram серию новых фото. На них она позирует в облегающем платье длины макси красного цвета. На размещенных фото видно, что исполнительница сфотографировалась без бюстгальтера.

Еще Лопес надела чокер с аппликацией в виде цветка и массивные серьги.

"Я думала, что твой цвет - зеленый, но в красном... О, Боже мой!", "Шикарная женщина", "The lady in red (название популярной песни Криса де Бурга - прим. ред.)", "Повезло Аффлеку", "Какая красота", "Не стареет", - писали поклонники.

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица и бизнесвумен, начавшая сниматься в кино в конце 1980-х годов и быстро ставшая одной из самых высокооплачиваемых латиноамериканских актрис в истории Голливуда.

Она дебютировала в кино в 16 лет, сыграв небольшую роль в фильме "Моя маленькая девочка" в 1986 году. На музыкальной сцене Лопес появилась в 1999 году с альбомом On the 6, который быстро стал платиновым и впоследствии был продан тиражом более восьми миллионов копий по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051832-v-krasnom-plate-i-bez-byustgaltera-dzhey-lo-udivila-vechernim-naryadom/

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