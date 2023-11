Дженнифер Лопес выпустит музыкальный фильм об отношениях с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес готова рассказать миру историю любви с актером Беном Аффлеком - певица анонсировала выход нового альбома и музыкального фильма "Это я... Сейчас", передает NUR.KZ.

Свой первый за 10 лет студийный альбом Джей Ло посвятит своему мужу, Бену Аффлеку, с которым ее связывает непростая история. 20 лет назад эта пара была одной из самых обсуждаемых в Сети, их прозвали "Беннифер" и следили за каждым шагом. В конечном счете, Лопес и Аффлек расстались и разорвали помолвку - но только для того, чтобы почти два десятилетия спустя снова сойтись.

Эта история и станет центральной темой нового музыкального фильма Дженнифер Лопес под названием "This Is Me... Now" (Это я... Сейчас, - перевод ред.). Название альбома, к слову, выбрано не случайно - в 2002, в разгар отношений с Беном Джей Ло выпускала альбом "This Is Me... Then" (Это я... Тогда, - перевод ред.). Он подарил миру хиты "Jenny From The Block", "I'm Glad" и "All I Have".

В опубликованном трейлере певица сжигает письма от Аффлека, написанные более 20 лет назад. На фоне звучит песня о Бене под названием "Still" (По-прежнему).

"Когда я была маленькой девочкой, всякий раз, когда меня кто-нибудь спрашивал о том, кем я хочу быть, когда вырасту, я отвечала - "Влюбленной", - говорит в видео Дженнифер.

Альбом и фильм выйдут 16 февраля 2024 года. Billboard описывает музыкальную картину как "повествовательное, личное, рефлексивное, забавное, фантастическое музыкальное переосмысление ее публично критикуемой личной жизни". Супруг Джей Ло также принял участие в создании фильма в качестве режиссера.

Последний на сегодняшний день альбом Дженнифер Лопес, "A.K.A.", вышел ровно десять лет назад, в 2014 году.

Недавно Джей Ло появилась на гала-вечере с Аффлеком в полупрозрачном наряде.