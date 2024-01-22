Айым Сейтметова сравнила себя с Ким Кардашьян (фото)
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Айым Сейтметова показала подписчикам новые фотографии с "вайбом Ким Кардашьян". Популярная блогерша запечатлелась в белой юбке с разрезом и коричневой футболке, передает NUR.KZ.
26-летняя блогерша Айым Сейтметова продемонстрировала подписчикам Instagram свежие снимки, сделанные в Таиланде, куда они с семьей отправились на отдых. Девушка сфотографировалась в коричневой футболке и длинной белой юбке с разрезом - на один из кадров попал и ее супруг, предприниматель Талгат Итаев. На фотографиях Айым широко улыбается.
Сама Сейтметова сравнила себя на получившихся кадрах с американской звездой реалити Ким Кардашьян.
"Вайбы Ким К", - подписала публикацию Айым.
Подписчикам фотографии явно пришлись по вкусу.
"Как Голливудская звезда", "Ее выгнали из страны из-за красоты", "Милая", "Вай, красивая", "Лучшая", "Мне плохо стало от красоты", - пишут в комментариях под постом.
Напомним, в честь дня рождения своего отца, который прошел в декабре, Айым Сейтметова показывала архивные фотографии с ним.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056729-ayym-seytmetova-sravnila-sebya-s-kim-kardashyan-foto/