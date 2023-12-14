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Айым Сейтметова показала архивные фото с отцом в день его рождения

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Айым Сейтметова
Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова показала в соцсети архивные фотографии с отцом, актером Азатом Сейтметовым. На них Айым еще совсем малышка, передает NUR.KZ.

Айым Сейтметова - дочь актеров Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой. Айым отметила, что у ее отца сегодня, 14 декабря, день рождения. Актеру исполнилось 59 лет.

В сторис любящая дочь выложила архивные фото из семейного альбома. На первом снимке молодой папа держит на руках малышку дочь, а на другом фото - Азат Сейтметов и Данагуль Темирсултанова запечатлены с двумя дочерьми.

Отметим, что у звездной пары трое детей - две девочки и мальчик.

Сторис Айым Сейтметовой
Сторис Айым Сейтметовой. Скриншот: instagram.com/aiymsm

Азат Сейтметов является заслуженным деятелем Казахстана, актером театра и кино. Он известен по сериалу "Саранча", фильмам "Дорога к матери", "Рэкетир", "Небо моего детства" и другим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050896-ayym-seytmetova-pokazala-arhivnye-foto-s-ottsom-v-den-ego-rozhdeniya/

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