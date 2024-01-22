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"Не понимаю высокие стандарты": наряд Айсауле Бакытбек вызвал споры в Сети

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Платье Айсауле Бакытбек, в котором она появилась на дне рождения матери, обсуждают в Казнете. Кто-то похвалил наряд, сравнив блогера с Одри Хепберн, другие не поняли модных изысков, передает NUR.KZ.

Длинное спереди, короткое сзади: Айсауле Бакытбек показала платье, которое выбрала для празднования дня рождения своей матери.

В тон к изящному платью розового цвета с бантом спереди Айсауле подобрала колье из драгоценных камней, а перчатки, колготки и туфли были черными. В этом наряде популярная блогерша блистала на ковровой дорожке - фотографии Бакытбек выложила в своем Instagram-аккаунте.

"Это был волшебный вечер", - подписала публикацию Айсауле.

Мнения подписчиков девушки относительно необычной формы наряда разделились. Кто-то не совсем понял модных изысков.

"Почему мне не нравится платье? Я не понимаю высокие стандарты", "Это безвкусица какая-то", "Платье ни о чем", "Не зря говорят, у богатых нет вкуса", - пишут в комментариях.

Другие, однако, похвалили внешний вид Айсауле.

"Шикарная, элегантная, красивая, яркая", "Наша Одри (Хепберн - прим. ред.), "Айсауле сама светлый человечек, глаза добрые, поэтому она многим симпатична", "И эта шикарная красотка родила двоих детей?", "Прекрасна", "Очень удивила, умница, красавица", - отмечают подписчики и подписчицы.

Недавно Айсауле Бакытбек откровенно рассказала, смогла бы возложить семейные расходы на мужа. Незадолго до этого популярная блогерша показала новую фотосессию с зимней тематикой, для которой примерила пуанты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056678-ne-ponimayu-vysokie-standarty-naryad-aysaule-bakytbek-vyzval-spory-v-seti/

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