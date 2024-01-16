"Зимняя сказка": Айсауле Бакытбек примерила пуанты для новой фотосессии

Автор лайфстайл-блога Айсауле Бакытбек порадовала своих читателей очередной эффектной фотосессией. Для съемки девушка примерила пуанты, передает NUR.KZ.

Свой образ сама Айсауле назвала «Зимней сказкой». Снимки получились в холодных оттенках - мама двоих детей примерила пышный жакет голубого цвета, белые брюки, а ноги блогерши украсили розовые пуанты.

Во второй серии фотографий Бакытбек предстала в нежном «тренировочном» наряде - боди с длинными рукавами поверх белых леггинсов, поверх которого девушка повязала лиловый кардиган на пояс.

Это уже не первая «зимняя» съемка Айсауле Бакытбек в этом сезоне - в декабре прошлого года автор инста-блога примеряла образ казахской Снегурочки - Ақшақар. Пользователи Казнета тогда похвалили физическую форму мамы двоих дочерей.