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Айсауле Бакытбек рассказала, смогла бы возложить все семейные расходы на мужа

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек ответила на вопросы подписчиков в Instagram-историях и раскрыла некоторые детали семейного бюджетирования, передает NUR.KZ.

Айсауле Бакытбек провела серию "вопрос-ответ" в Instagram-историях. Автор популярного инста-блога ответила на несколько вопросов, касающихся ее семьи.

Так, Айсауле утверждает, что не считает себя строгой мамой, и что вряд ли смогла бы возложить всю финансовую ответственность за семью на супруга.

"Модель семьи, где я прошу деньги у мужа на свои элементарные хотелки, мне не близка. Я привыкла быть финансово независимой и от мужа, и от своих родителей уже давно.

Мне приятно, что муж берет на себя какие-то наши крупные траты, но мне нравится, что я могу сама исполнять свои некоторые хотелки и покупать детям (и даже иногда мужу) все, что хочу в моменте", - делится YouTube-интервьюер.

Подписчиков блогерши также интересовало, когда она даст большое откровенное интервью о себе и своей жизни. Бакытбек признается - пока к этому не готова.

"Думаю, что позже. Сейчас хочу раскрывать своих гостей, не себя", - пишет Айсауле.

Недавно блогерша примерила пуанты для новой "зимней" фотосессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056109-aysaule-bakytbek-rasskazala-smogla-by-vozlozhit-vse-semeynye-rashody-na-muzha/

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